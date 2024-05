Camorra e riciclaggio - sequestrata nota pizzeria a Napoli

(Di martedì 14 maggio 2024) Anche la società che gestisce la notissimadel centro storico di"dal Presidente", che si trova in via dei Tribunali, sarebbe riconducibile al clan Contini: è quanto emerge dalle indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza diche hanno portato all'arresto di cinque persone (tre in carcere e due ai domiciliari). La Dda partenopea (pm Alessandra Converso e Daniela Varone) contesta il trasferimento fraudolento di valori e auto, aggravato dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare la. Laè statadai finanzieri insieme con altri beni.

