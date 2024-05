Camorra e riciclaggio - sequestrata nota pizzeria a Napoli

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di martedì 14 maggio 2024) Ladel centro storico ‘Dal Presidente’, che si trova in via dei Tribunali, secondo gli inquirenti sarebbe riconducibile al clan Contini. Anche la società che gestisce la notissimadel centro storico di“dal Presidente”, che si trova in via dei Tribunali, sarebbe riconducibile al clan Contini: è quanto emerge dalle indagini