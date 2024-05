Camorra e riciclaggio - 5 arresti e sequestri per 3,5 mln a Napoli

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 14 maggio 2024)(ITALPRESS) – La Guardia di finanza di, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata e con la Squadra Mobile della Questura di, ha eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali – emessa dal G.I.P. di, su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – nei confronti di cinque persone accusate di trasferimento fraudolento di valori e auto, aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità agevolativa dell'organizzazione camorristica denominata “clan Contini”. Tre sono finiti in carcere, due ai domiciliari. L'indagine, spiegano gli inquirenti, avrebbe permesso di accertare “l'intestazione fittizia di due società operanti nel settore della ristorazione e panificazione per agevolare ...