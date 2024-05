Camila Giorgi - anche multe e ristoranti non pagati Gestiva tutto pap - pronto il patteggiamento Corsera

(Di martedì 14 maggio 2024)nonpapà,il. Ne scrive il Corriere della Sera.avrebbe alle spalle altre pendenze,se per cifre inferiori ai 464 mila euro e passa pignorati un anno fa alla Federtennis: vale a direnon pagate e fatture di. Dalla sua, tuttavia, avrebbe un’assoluzione per le contribuzioni relative al 2013 e 2014 versate al fisco americano. Piccola cosa, va detto, rispetto ai molti fronti aperti sotto il profilo fiscale.vulnerabile C’è già una proposta di...

Giorgia Meloni è stata chiara con i suoi ministri e i suoi alleati. In primo luogo va rinviata la Sugar tax. Cioè i cinque centesimi per ettolitro (o i 13 centesimi sulle polveri da...

Giorgia Meloni è stata chiara con i suoi ministri e i suoi alleati. In primo luogo va rinviata la Sugar tax. Cioè i cinque centesimi per ettolitro (o i 13 centesimi sulle polveri da...

Cosa rischia Camila Giorgi dopo i problemi col fisco secondo l’esperto: “È stata consigliata male” - Cosa rischia Camila giorgi dopo i problemi col fisco secondo l’esperto: “È stata consigliata male” - Ritirata nel silenzio assoluto, scomparsa e irreperibile, riapparsa sui social poi l'ennesimo colpo di scena di giorgi attraverso i suoi avvocati: dopo ...

Camila Giorgi, le partite perse - Camila giorgi, le partite perse - Non solo sport. anche nel marketing le attività del marchio di famiglia della tennista si sono impantanate: il brand Giomila che firma i suoi completi, infatti, non è decollato ...

Camila Giorgi «tornerà a breve in Italia»: le multe e i ristoranti mai pagati, l'indagine per reati fiscali e il ruolo di papà Sergio - Camila giorgi «tornerà a breve in Italia»: le multe e i ristoranti mai pagati, l'indagine per reati fiscali e il ruolo di papà Sergio - L’atleta sembra riluttante a gestire i propri affari che sarebbero stati storicamente delegati a Sergio giorgi, l’adorato babbo e coach venuto dall’Argentina. Sue le chiavi della cassaforte di ...