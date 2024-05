Calciomercato Milan – Emerson Royal per la difesa? Per Moretto è…

Youssouf Fofana , centrocampista del Monaco, piace al Milan per questo Calciomercato estivo. Il francese può arrivare quasi in saldo

Calcio femminile, le migliori italiane della 27ª giornata di Serie A: Cantore super, Soffia propostiva - Calcio femminile, le migliori italiane della 27ª giornata di Serie A: Cantore super, Soffia propostiva - Va in archivio la ventisettesima (nonché penultima) giornata della Serie A 2023-2024 di calcio femminile, massimo Campionato italiano ormai da settimane ...

Panchina Milan, Thiago Motta incontra il Bologna: settimana decisiva - Panchina milan, Thiago Motta incontra il Bologna: settimana decisiva - Il milan non ha messo da parte l’idea di affidare a Thiago Motta la panchina rossonera. In settimana l’allenatore incontrerà il Bologna. Il milan è ancora in cerca dell’allenatore che guiderà la squad ...

Calciomercato Napoli, pronta l’offerta per il difensore - calciomercato Napoli, pronta l’offerta per il difensore - Il Napoli si muove sul fronte mercato ed avrebbe fatto passi in avanti per un difensore del nostro campionato seguito da tempo ...