Calcio Promozione Arcore sbanca i playoff Ora il triangolare

(Di martedì 14 maggio 2024) Con due pareggi, il primo contro la Pontelambrese e sabato sera con la Concorezzese, la Casativince idel girone B die accede alla seconda fase dove se la vedrà con Robbio e Cinisello. Ai biancoverdi potrebbe bastare una vittoria (e almeno il secondo posto) per festeggiare la storica salita in Eccellenza. Esce a testa alta la Concorezzese che da sesta supera un turno e si gioca alla pari la finale di Vimercate. Festeggia anche il Lesmo che replica il 2-1 del Costamasnaga del match dell’andata e grazie al miglior piazzamento in regular si salva. Oggi (20.30) il Ceriano contro il Lomazzo. Ro.San.

