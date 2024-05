Calcio | Mattarella - ' combattere anche in campo comportamenti sconsiderati tifoserie'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Ilha accompagnato, accompagna la vita del nostro Paese.per questo, naturalmente, ricopreuna responsabilità importante. Apprezzo molto che siete impegnati, i giocatori con i club, in attività di valore sociale, perché siete un riferimento per i nostri giovani, per i ragazzi, per i bambini. Così come i club attirano il senso di appartenenza, di coinvolgimento". Così il Presidente Sergio, ricevendo al Quirinale le squadre di Atalanta e Juventus in vista della finale di Coppa Italia domani allo stadio Olimpico. "E quindi apprezzo molto - ha spiegato il Capo dello Stato -, come è stato detto, di suggerire, di compiere iniziative che facciano crescere il senso del rispetto, della tolleranza, del reciproco rispetto. Va fatto capire un po'...