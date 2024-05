Calcio giovanile

(Di martedì 14 maggio 2024) Dopo una lunga e intensa fase a gironi durata praticamente due mesi, il torneo Mazza entra nel vivo coi quarti di finale che scattano questa settimana. Diamo un’occhiata alle squadre che hanno superato il primo scoglio della competizione staccando il pass per le gare ad eliminazione diretta. E soprattutto quali sono gli incroci dei quarti di finale, che in caso di parità al termine dei tempi regolamentari prevedono che si proceda coi calci di rigore. Nella categoria Allievi tre gare su quattro si disputeranno giovedì prossimo: Portuense Etrusca-X Martiri A (alle 18 a Gambulaga), Sant’Agostino-Balca Poggese A (alle 18,30 a Sant’Agostino), Centese-Dribbling (alle 18 a Cento). Mercoledì 22 maggio alle 19 a Poggio Renatico invece si giocherà l’ultimo quarto di finale tra Balca Poggese B e Olimpia Quartesana. Passando alla categoria Giovanissimi, domani si giocano tre partite: Acli San ...

Così il settore giovanile del Forlì . L’Under 17 di Alan Sartini, prima con 85 punti davanti al Piacenza (78), nel prossimo wekend nei playoff sfiderà in casa l’Affrico Firenze. Netto successo, nell’ultima di campionato, della squadra Under 16: 0-7 ...

