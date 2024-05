Calcio femminile - Arsenal | Emirates Stadium come campo di casa dalla prossima stagione

(Di martedì 14 maggio 2024) L’userà l’diper la2024/2025. Sono previste otto partite della WSL all’, insieme alle tre gare del girone della Women’s Champions League in caso l’raggiunga la fase. Le rimanenti partite si giocheranno nella storica sede di Meadow Park. Edu, direttore dell’, ha dichiarato: “C’è una grande passione per la nostra squadrain tutto il nostro club. Siamo un club, con l’obiettivo di vincere trofei importanti con le nostre squadre maschili e femminili. Questa mossa supporta questa ambizione e non vediamo l’ora di continuare questo fantastico viaggio con i nostri sostenitori.” SportFace.

Europei di atletica di Roma 2024, Marcell Jacobs si allena allo Stadio dei Marmi - Europei di atletica di Roma 2024, Marcell Jacobs si allena allo Stadio dei Marmi - Marcell Jacobs è tornato a Roma per conquistare il Foro Italico. Dopo aver concluso il periodo di preparazione negli Stati Uniti e gareggiato al meeting di Jacksonville, il ...

Nazionale Under 16 Femminile, debutto nel Torneo Sviluppo Uefa in Slovacchia: si gioca Italia-Serbia - Nazionale Under 16 femminile, debutto nel Torneo Sviluppo Uefa in Slovacchia: si gioca Italia-Serbia - Mercoledì 15 maggio la debutta nel Torneo di Sviluppo UEFA organizzato in Slovacchia. La prima avversaria da incontrare sarà la Serbia (calcio d’inizio ore 11 – Cervenik, Stadio TJ Slovan). Al ...