Calcio a 5 serie A - quarti di finale playoff Immensa Italservic - batte Roma e punta alla semifinale

(Di martedì 14 maggio 2024)E 5 OLIMPUS3 (1-0 p.t., 2-2 s.t., 3-2 p.t.s.)E : Putano, Tonidandel, Vavà, Juan Fran, Schiochet, Luberto, Pires, Belloni, Caruso, Mohabz, Berkane, Barichello. All. Scarpitti. OLIMPUS: Ducci, Tres, Gabriel, Fortino, Biscossi, Rodriguez, Isgrò, Cutrupi, Borolo, Marcelinho, Di Eugenio, Dimas. All. D’Orto. Reti: 5’03’’ p.t. aut. Cutrupi (P), 6’19’’ s.t. Tres (O), 8’27’’ s.t. rig. Schiochet (P), 9’25’’ rig. Marcelinho (O), 2’11’’ p.t.s. Vavà (P), 2’38’’ s.t.s. Caruso (P), 3’14’’ s.t.s. Schiochet (O), 4’43’’ s.t.s. Cutrupi (O) Note: ammoniti Belloni (P), Schiochet (P), Juan Fran (P), Isgrò (O), Dimas (O), Di Eugenio (O); espulsi: 8’26’’ s.t. Tres (O) per fallo di mano, 9’24’’ s.t. Juan Fran (P) per doppia ammonizione. Arbitri: Mestieri (Emilia), Genoni ...