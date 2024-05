Calcianti azzurri contro il bullismo | donazioni di panchine a tema

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 14 maggio 2024) Ihanno organizzato un’ottima iniziativail. Campagna che prende il nome de Il bullo non ha colore e che ha come principale obiettivo quello di sensibilizzare i giovani al rispetto e su come contrastare questa piaga sociale sempre più diffusa tra gli adolescenti. Seguirà una festa con tanto di cibo, musica e fuochi d’artificio.il: l’evento La campagnaildeisi terrà giovedì prossimo alle 19.30 al campo di allenamento in via Ferdinando Magellano, Firenze. Maurizio Matta, presidente della squadra, spiega così l’evento: “Doniamo duea due giardini del ...