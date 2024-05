Caffè avvelenati alla centrale del 118 | Bologna sotto choc - chi finisce in arresto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Si trova agli arresti domiciliari l'infermiere ex coordinatore accusato adi aver somministrato sostanze diluendole nelle bibite ai suoi colleghi dellaoperativa del 118 provocando diffusi malesseri. L'uomo dovrà rispondere di atti persecutori e lesioni personali aggravate. Le indagini proseguono per capire le motivazioni che avrebbero portato l'indagato a contaminare con antipsicotici ie le bevande del personale. I fatti risalgono ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023 quando in diversi avevano manifestato sintomi di sonnolenza prolungata, disturbi dell'equilibrio, stanchezza, mal di testa, difficoltà di eloquio e altro. Alcuni di essi venivano addirittura inviati al Pronto Soccorso ove seguiva un successivo ricovero in Stroke Unit,stregua di attacchi ischemici. I primi accertamenti ...