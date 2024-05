Caccia ai tifosi vandali | Danni per 100mila euro Abbiamo rischiato grosso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 14 maggio 2024) La Folgore Caratese chiede tra i 50mila e idi, il Legnano annuncia denunce. I fatti risalgono a domenica pomeriggio, stadio “Casati“ di Verano Brianza, ribattezzato da quest’anno Sportitalia Village, ma di proprietà comunale e concesso in gestione al club. Il Legnano da circa un mese non ha a disposizione il proprio stadio in procinto di ospitare il palio cittadino per il quale serve un allestimento ad hoc che costringe ogni anno la squadra lilla a migrare altrove. La Folgore Caratese concede l’ospitalità. Era già successo in campionato, si ripete per il turno secco di playout di serie D contro la Castellanzese. C’è in ballo la retrocessione e a scendere in Eccellenza lo fa il Legnano che dopo sette minuti resta in dieci uomini e al 90’ i gol subiti saranno cinque. La frangia della tifoseria più calda, già ...