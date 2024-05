Busia - sulla diga di Genova rischio aumento costi

(Di martedì 14 maggio 2024) Per le regole del Pnrr "previste in caso di annullamento degli affidamenti" si rischiano "significativi aumenti deiper laForanea diquale l'autorità è recentemente intervenuta". Lo scrive il presidente dell'Anac, Giuseppe, nella presentazione della relazione annuale 2023 dell'Autorità.si riferisce "alle disposizioni che, in caso di annullamento degli affidamenti finanziati dal Pnrr, non prevedono la caduta del contratto affidato illegittimamente, ma riconoscono il diritto al risarcimento agli operatori pretermessi, col risultato che la stazione appaltante finisce per dover remunerare entrambi".

