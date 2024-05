Budapest - Fratoianni incontra Ilaria Salis in carcere | Le ho raccontato del grande lavoro di suo padre per la sua campagna elettorale – Il video

(Di martedì 14 maggio 2024) Il leader di Alleanza Verdi e Sinistra Nicolahato a, attualmente inè candidata alle prossime elezioni europee proprio come capolista per Avs. «Oggi hoto. Finalmente. Le hodi cosa stiamo facendo, deldi suoe delle tante e tanti che si stanno impegnando per la sua. Della solidarietà e dell’affetto che un intero Paese le sta dimostrando», ha spiegatosul suo canale Instagram. «E ho trovato una donna tenace, forte e proiettata al futuro. Un futuro fuori da quella ...

"Entusiasta per una campagna elettorale che in realtà non può fare ma sente molto, determinata, consapevole e proiettata sul futuro. Molto desiderosa non solo di uscire dal carcere ma anche di poter, dopo questa esperienza e con l'opportunità ...

L'Ungheria: "Garantito il diritto di voto ai detenuti, anche a Ilaria Salis" - L'Ungheria: "Garantito il diritto di voto ai detenuti, anche a ilaria salis" - La Direzione del Servizio penitenziario ungherese respinge categoricamente le recenti affermazioni di Roberto salis, secondo cui a sua figlia ilaria sarebbe stato negato il diritto di voto alle ...

L'Ungheria contro Roberto Salis: "Da lui fake news, la figlia Ilaria potrà votare" - L'Ungheria contro Roberto salis: "Da lui fake news, la figlia ilaria potrà votare" - La risposta di Zoltan Kovacs, portavoce del governo di Orban, alle accuse del padere dell'attivista in carcere a Budapest ...

Fratoianni da Ilaria Salis, in Ue vuole occuparsi dei fragili - Fratoianni da ilaria salis, in Ue vuole occuparsi dei fragili - "Entusiasta per una campagna elettorale che in realtà non può fare ma sente molto, determinata, consapevole e proiettata sul futuro. (ANSA) ...