Boxe | Malvina designata come sfidante Il sogno è combattere sempre in Piazza Azzarita Data da definire Pamela affronterà Martinez per l’Europeo | Non vedo l’ora di salire ancora sul ring

(Di martedì 14 maggio 2024)Noutcho Sawa sarà laal titolo europeo Ebu dei pesi leggeri. A meno di due mesi dall’impresa del PalaDozza, la pugile-infermiera è stataufficiale per la cintura, attualmente vacante, per l’assalto a quel titolo continentale nel giorno in cui l’Europa più importante è sulla bocca di tutta la città grazie all’impresa del Bologna di Thiago Motta. L’atleta della Bolognina seguita dalla PromoItalia di Mario Loreni incrocerà i guantoni contro la spagnola Sheila"Sono molto contenta e carica – racconta–. Ora mi aspetta una lunga preparazione, voglio arrivare a questo match pronta e preparata sia mentalmente che fisicamente, ma non ...

Boxe: Malvina designata come sfidante. Il sogno è combattere sempre in Piazza Azzarita. Data da definire. Pamela affronterà Martinez per l’Europeo: "Non vedo l’ora di ... - Boxe: malvina designata come sfidante. Il sogno è combattere sempre in Piazza Azzarita. Data da definire. Pamela affronterà Martinez per l’Europeo: "Non vedo l’ora di ... - Pamela malvina Noutcho Sawa sarà la sfidante al titolo europeo Ebu dei pesi leggeri. A meno di due mesi dall’impresa del PalaDozza, la pugile-infermiera è stata designata come sfidante ufficiale per ...