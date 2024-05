Boxe - Azzurri all’ultimo preolimpico | Federico Serra guida la spedizione

(Di martedì 14 maggio 2024) L’Italia del pugilato ha già qualificato ben otto atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024. In ordine: Giordana Sorrentino (50 kg), Irma Testa (57 kg), Salvatore Cavallaro (80 kg) e Aziz Abbes Mouhiidine (92 kg), i quali hanno staccato il pass ai Giochi Europei nel 2023; Mentre Sirine Charaabi (54 kg), Alessia Mesiano (60 kg), Angela Carini (66 kg) e Diego Lenzi (+92 kg) sono riusciti a raggiungere l’obiettivo attraverso il primodisputato un paio di mesi fa a Busto Arsizio. I pass per i Giochi di Parigi non sono finiti e l’ultimo appuntamento utile per conquistarli è quello di Bangkok in Thailandia, dal 24 maggio al 2 giugno. In terra asiatica a cercare la qualificazione alle Olimpiadi saranno(51 kg), Salvatore Cavallaro (71 kg), Michele Baldassi (57 kg), Gigi Malanga (63,5 kg) e Melissa Gemini (75 kg). Il ...

Il torneo preolimpico di Boxe su base europea andrà in scena alla E-Work Arena di Busto Arsizio (in provincia di Varese) da domenica 3 a lunedì 11 marzo. In terra italiana si assegneranno dunque 49 pass per le Olimpiadi di Parigi 2024: 21 tra le ...

A partire da domenica vedremo in scena il Preolimpico di Busto Arsizio , penultima tappa di qualificazione in tema di Boxe verso le Olimpiadi di Parigi 2024 . Nove azzurri tenteranno di prendersi il pass a cinque cerchi, mentre quattro (Irma Testa ...

Pallavolo, 14 azzurri a Roma in vista della Nations League - Pallavolo, 14 azzurri a Roma in vista della Nations League - Il ct azzurro Ferdinando De Giorgi ha convocato 14 atleti per un collegiale venerdì prossimo, presso il centro di preparazione olimpica Di Roma. La trasferta di Volleyball Nations League per le prime ...

Pugilato, Tyson: potrei combattere anche altri match - Pugilato, Tyson: potrei combattere anche altri match - (ANSA) - NEW YORK, 14 MAG - La leggenda del ring Mike Tyson ha sollevato la possibilità di prendere parte a un altro incontro dopo il suo ...

Karate, Europei Zara 2024: l’Italia chiude con l’oro del kumite maschile! Gli azzurri chiudono a 13 medaglie - Karate, Europei Zara 2024: l’Italia chiude con l’oro del kumite maschile! Gli azzurri chiudono a 13 medaglie - Gli Europei 2024 di karate, in programma in questi giorni a Zara, si sono ufficialmente chiusi. Andiamo a vedere come sono andate le cose nell'ultimo ...