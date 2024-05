Borse - Piazza Affari maglia rosa con le banche alla vigilia dell’inflazione Usa

Roma, 6 maggio 2024 – “Sono per difesa personale“. E’ quanto ha detto un parroco in abito talare ai poliziotti che è stato fermato ieri mattina, attorno alle 9, in piazza San Pietro . L’uomo, 59 anni proveniente dalla Repubblica Ceca, all’interno di ...

Borsa: Milano allunga a +0,5% con Bper e Mps in evidenza - Borsa: Milano allunga a +0,5% con Bper e Mps in evidenza - La Borsa di Milano allunga il passo a metà seduto ed è sempre controcorrente, rispetto alla generale debolezza degli altri listini. piazza Affari sale dello 0,5% con il Ftse Mib che si avvicina ai 35m ...

Piazza Affari tonica in un'Europa cauta - piazza Affari tonica in un'Europa cauta - Le borse europee si muovono ancora a due velocità, con piazza Affari che si conferma la migliore, grazie ad alcuni buoni spunti arrivati ...

Borse Europa in calo in attesa dati Usa, dichiarazioni Powell, brilla Delivery Hero - borse Europa in calo in attesa dati Usa, dichiarazioni Powell, brilla Delivery Hero - (Reuters) - L'azionario europeo è sottotono, con gli investitori in attesa dei dati chiave sull'inflazione negli Stati Uniti e delle dichiarazioni del presidente della Federal Reserve Jerome Powell, ...