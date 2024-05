Borsa | Milano tenta il rialzo +0,1% trainata dalle banche

(Di martedì 14 maggio 2024) Ladi, dopo un avvio fiacco, prende coraggio. Il Ftse Mib segna un +0,1% a 34.847 punti con Bper (+2%) e Mps (+2,2%) in testa. Buon passo per Tenaris (+1,3%) e Stellantis (+1%) . E segna un +0,6% Tim alla vigilia della trimestrale. I ricavi in calo pesano su Italgas che lascia sul terreno il 2,8%. Fuori dal paniere principale è in calo Bff Bank (-2,17%) dopo il rimbalzo parziale di ieri. Il titolo è sotto la lente dopo i rilievi di Bankitalia che ha bloccato i dividendi.

Giornata controcorrente per Piazza Affari. A dispetto degli altri listini, tutti deboli, Milano archivia la prima seduta della settimana in rialzo dello 0,46% con il Ftse Mib che a 34.815 punti ha aggiornato ancora i massimi dal 2008. A dare smalto ...

F2i Sgr, Ardian e APG Asset Management accordano esclusiva a Italgas su offerta per il 100% di 2i Rete Gas - F2i Sgr, Ardian e APG Asset Management accordano esclusiva a Italgas su offerta per il 100% di 2i Rete Gas - In data 28 febbraio 2024, il Consiglio di Amministrazione di 2i Rete Gas SpA, società leader nella distribuzione di gas, ha approvato, ...

Borsa Milano, avvio poco mosso con Europa, giù Italgas, debole lusso, bene banche - borsa milano, avvio poco mosso con Europa, giù Italgas, debole lusso, bene banche - milano (Reuters) - Avvio poco mosso a Piazza Affari in una nuova seduta che, come appare anche dall'apertura degli altri listini europei, è ancora interlocutoria in attesa di spunti che possano offrir ...