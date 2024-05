Borsa | Milano maglia rosa grazie alle banche - svetta Bper

(Di martedì 14 maggio 2024) Piazza Affari segna il miglior risultato in Europa e a fine seduta l'indice Ftse Mib ritocca i massimi da fine marzo 2008, spinto soprattutto dche hanno accelerato dopo che il presidente della Fed Jerome Powell ha allontanato la data per un taglio dei tassi. A guidare la corsa è stata(+5%) seguita da Banco Bpm (+2,83%) e da Mps (+2,7%). Gli acquisti hanno premiato tuttavia anche altri settori: Iveco è salita del 3,12%, Saipem del 3,1%, Tim del 2,19%. Ha ripreso invece a scendere Bff Bank (-2,17%). Tra i big sono andati male Terna (-1,78%), Italgas dopo i conti e le previsioni (-1,67%) e Pirelli (-1,29%).

