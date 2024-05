Borsa | Milano +0,96% chiude ai massimi da marzo 2008

Piazza Affari chiude in rialzo dello 0,96% a 35.151 punti. L'indice Ftse Mib ritocca così i massimi , su livelli di fine marzo 2008 .

Ftse Mib riaggancia 34800 punti nella prima sessione settimanale. Settore auto in grande evidenza con dazi Usa a veicoli cinesi. Mercato guarda a dati inflazione americana nei prossimi giorni

Milano, 13 mag. (askanews) – Chiusura in rialzo per Piazza Affari, tra le migliori performance oggi tra le Borse europee, più caute dopo i record registrati nell’ultima seduta e in attesa mercoledì del dato sull’inflazione Usa, che darà maggiori ...