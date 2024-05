Bond cinesi per testare la fiducia degli investitori La carta di Pechino

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 14 maggio 2024) Forse è nell’ora della difficoltà e del bisogno che si vede quanto un’economia possa essere ancora viva e non morta e sepolta. Priva dei suoi capitali, dei suoi paperoni, con le Borse sull’ottovolante, i consumi depressi, un settore immobiliare ormai fossilizzato, le banche a corto di liquidità e un governo senza una vera strategia di rilancio, nonostante il recente Congresso del Popolo farcito di buoni propositi, la Cina affronta ancora una volta di petto i mercati. Provando a saggiare il livello dirimasto verso il Dragone. Come? Il governo cinese inizierà a emettere obbligazioni sovrane speciali a lunghissima scadenza. Già questo venerdì, infatti, partirà la vendita del primo lotto di obbligazioni del Tesoro speciali a lungo termine per un valore di mille miliardi di yuan (138,37 miliardi di dollari), nell’intento di “fornire maggiore sostegno alla seconda ...