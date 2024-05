Bologna - sogno o son Champions

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 14 maggio 2024) L’autorevole vittoria esterna per 2-0 maturata sabato pomeriggio su un Napoli sempre più alla deriva aveva “apparecchiato” l’appuntamento con la storia per uncui mancava soltanto l’aritmetica per festeggiare una fantastica qualificazione alla prossimaLeague. Lo scontro diretto del Gewiss Stadium di domenica sera tra Atalanta e Roma, chiuso con il convincente successo della squadra di Gasperini, ha certificato con 2 giornate di anticipo l’impresadei felsinei, mandando in estasi una città che in questa stagione ha letteralmente sognato ad occhi aperti. Non si può non parlare di impresa. Ilritrova il palcoscenico europeo dopo oltre 20 anni (nel 2002 partecipò alla Coppa Intertoto che oggi non esiste più) e soprattutto torna a disputare la principale competizione continentale per ...