Bologna | pronto il rinnovo per Thiago Motta - ma…

(Di martedì 14 maggio 2024) Ai tifosi locali sperano in una permanenza disulla panchina dei felsinei che giocheranno la Champions League nella prossima stagione. Joey Saputo, secondo Gazzetta dello Sport, ha giàildel contratto con il tecnico italobrasiliano. E’ al primo posto nella sua agenda. L’allenatore però è corteggiato da tanti club e non sarà semplice riuscire a trattenerlo. Se non si dovesse arrivare all’accordo il, a malincuore, andrebbe su un’altra pista e al momento sono 4 gli scenari. Sarri aLa prima pista porterebbe a Sarri. Lui sarebbe in pole. Primi sondaggi indiretti con l’ex allenatore della Lazio, al quale non dispiacerebbe né la piazza, né la vicinanza da casa, né l’idea di tornare a giocare in Europa con un gruppo ...

Bologna , 29 aprile 2024 – L’ Autovelox di via Berti Pichat a Bologna non è ancora in funzione che già si scatenano le polemiche. Anzi, gli esposti. Infatti, il sindacato Snater dei vigili urbani ha già pronta una protesta ufficiale conto il Comune ...

De Laurentiis è ormai convinto di poter consegnare a Pioli le chiavi del Napoli , ma tiene Italiano come seconda opzione. Quest’ultimo, pronto a lasciare la Fiorentina, potrebbe rientrare nei piani del Bologna . Italiano solo in caso di emergenza Lo ...

Malori al 118, arrestato l’ex coordinatore della Centrale operativa - Malori al 118, arrestato l’ex coordinatore della Centrale operativa - Arresti domiciliari per Claudio Tacconi, l’ex coordinatore della centrale del 118 di bologna accusato di aver avvelenato alcuni ... Alcuni di essi sono persino finiti al pronto Soccorso dove si è poi ...

Sarri riparte da Bologna È in pole in caso di addio di Thiago Motta - Sarri riparte da bologna È in pole in caso di addio di Thiago Motta - Joey Saputo è tornato a bologna e tra i primi appuntamenti in agenda ci sarà quello con Thiago Motta per convincere il tecnico a restare ...

Segafredo non rinnova il contratto di sponsor con la Virtus Bologna ma Zanetti tranquillizza: "Pronto un nuovo accordo" - Segafredo non rinnova il contratto di sponsor con la Virtus bologna ma Zanetti tranquillizza: "pronto un nuovo accordo" - BASKET - Segafredo ha annunciato che terminerà la sponsorizzazione con la fine del contratto il prossimo 30 giugno ma la Virtus bologna non resterà senza sponso ...