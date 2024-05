Blinken a sorpresa a Kiev -vede Zelensky

(Di martedì 14 maggio 2024) 7.00 Il segretario di Stato americanoè arrivato in visita ain Ucraina,arrivandoaacon un treno notturno dalla Polonia. Previsto un incontro con il presidente ucraino.E' il quarto viaggio dinel Paese dall'inizio dell'invasione russa, nel febbraio 2022. La visita è intesa a rassicuraresul continuo sostegno degli Stati Uniti e a promettere un flusso di armi in un momento in cui Mosca sta conducendo una pesante offensiva nella regione nordorientale ucraina di Kharkiv.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato in visita a sorpresa in Ucraina . Il capo della diplomazia Usa è giunto stamattina a Kiev con un treno notturno dalla Polonia. E' previsto un incontro con il presidente ucraino Volodymyr ...

Antony Blinken a sorpresa a Kiev - Antony blinken a sorpresa a Kiev - Il capo della diplomazia USA Antony blinken è arrivato a sorpresa a Kiev alle prime ore di oggi, martedì. Il segretario USA è giunto in Ucraina con un treno notturno proveniente dalla Polonia. In gior ...

Guerra ultime notizie. Blinken in visita a sorpresa in Ucraina. Usa: «Israele ha ammassato abbastanza truppe per assaltare Rafah» - Guerra ultime notizie. blinken in visita a sorpresa in Ucraina. Usa: «Israele ha ammassato abbastanza truppe per assaltare Rafah» - Il segretario di Stato americano Antony blinken è arrivato in visita a sorpresa in Ucraina. Il capo della diplomazia Usa è giunto stamattina a Kiev con un treno notturno dalla Polonia. E’ previsto un ...

Blinken in visita a sorpresa a Kiev - blinken in visita a sorpresa a Kiev - Si tratta del quarto viaggio in Ucraina del segretario di stato americano dall'inizio dell'invasione russa nel febbraio 2022. La visita è intesa a rassicurare Kiev sul continuo sostegno degli Stati ...