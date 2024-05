Blinken a Kyiv per rassicurare l’Ucraina Ma al fronte…

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 14 maggio 2024) Un viaggio a sorpresa, deciso all’ultimo momento. Dopo una breve sosta in terra polacca, il segretario di Stato americano Antonyè arrivato anella mattina di martedì 14 maggio. Questo è il quarto viaggio diin terra ucraina dall’inizio del conflitto. Il primo dall’approvazione del pacchetto di aiuti da parte del congresso di Washington avvenuta qualche settimana fa. Secondo le informazioni disponibili, oltre ad un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con altri vertici dell’amministrazione statale,ha in programma di tenere un discorso per celebrare l’afflusso di aiuti americani, e per dipingere il fallito tentativo della Russia di prendere il controllo del Paese come un successo strategico per, sottolineando al contempo come ...