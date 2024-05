Bimba azzannata dal pitbull a Sesto San Giovanni - il sindaco Di Stefano se la prende con Prodi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 14 maggio 2024)San(Milano) – È stata operata d’urgenza, resta in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita, ladi due anni e mezzo aggredita da unin un appartamento aSan, mentre giocava con la gemellina. E mentre per la piccola adesso inizierà un percorso di recupero rimediare alle profonde ferite al volto e alle gambe, ildella città, Roberto Diprova ad attribuire qualche responsabilità, partendo da lontano. Bilancio; ilRoberto Dinel parco della Bergamella - Per edizione Milano metropoli - Foto Spf “Nel 2007 il governoha eliminato l'elenco delle razze di cani considerate pericolose e ...