Bilanci Ama - ex sindaca Raggi a processo per calunnia Sconcertat - il pm aveva chiesto l’archiviazione

(Di martedì 14 maggio 2024) Virginiaè stata rinviata a giudizio per. Il suo ex assessore, Gianni Lemmetti, e tre suoi dirigenti di fiducia, invece dovranno rispondere del ben più grave reato di tentata concussione. È quanto ha deciso ieri il gup di Roma, al termine dell’udienza preliminare nata dall’inchiesta sulle presunte pressioni agli ex vertici di Ama – società capitolina dei rifiuti – per l’inserimento nelo di partite contabili contestate. I fatti risalgono al 2018. Secondo l’accusa, l’allora assessore alo Lemmetti, il dg del Campidoglio, Franco Giampaoletti, il Ragioniere generale di Roma Capitale, Luigi Botteghi e il dirigente contabile Giuseppe Labarile, avrebbero portato avanti minacce indirette nei confronti dell’allora direttrice del dipartimento Tutela e ambiente, Rosalba Matassa, prospettandole una ...