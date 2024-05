(Di martedì 14 maggio 2024) La preper gara-tre tra Pistoia e Brescia, in programma venerdì20 al PalaCarrara, ha preso il via nella giornata di ieri con la prelazione riservata agli abbonati: lunghe code fin dalla mattina all’esterno della tribuna centrale di via Fermi, per accedere al botteghino del PalaCarrara e aggiudicarsi il tagliando in via prioritaria. Esi replica, d1017. Poi sarà la volta della: online, su www.etes.it, avverrà a partire d18 di quest’, mentre il botteghino sarà aperto domani, giovedì 16 e venerdì 17 d17.3019.30, ovviamente fino ad esaurimento biglietti. La sensazione è che già domani potrebbe essere registrato il sold-out.

Biglietteria. La vendita libera per G3 scatterà oggi alle 18 - biglietteria. La vendita libera per G3 scatterà oggi alle 18 - Poi sarà la volta della vendita libera: online, su www.etes.it, avverrà a partire dalle 18 di quest’oggi, mentre il botteghino sarà aperto domani, giovedì 16 e venerdì 17 dalle 17.30 alle 19.30, ...

Cantù-Udine, da oggi biglietti in prevendita per abbonati - Cantù-Udine, da oggi biglietti in prevendita per abbonati - Parte oggi alle 10 la prevendita – in prelazione abbonati - on line su Vivaticket (durante la fase di acquisto sarà necessario inserire il codice T-LITE, presente sul retro delle tessere), con la ...

L’Aquila-Samb, seicento biglietti per i tifosi della Samb. In attesa del via libera della Questura - L’Aquila-Samb, seicento biglietti per i tifosi della Samb. In attesa del via libera della Questura - I biglietti messi a disposizione dei tifosi rossoblu dovrebbero essere seicento ma la vendita, al momento, è ancora chiusa. Il via libera dovrà arrivare nelle prossime ore (probabilmente nella ...