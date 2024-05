Biden aumenta i dazi sui prodotti cinesi Le auto elettriche del 100%

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 maggio, 2024 – La Casa Bianca ha annunciato un forte aumento delle tariffe doganali sui. Idoganali, in alcuni casi, saranno alzati dal 25% al. Le motivazioni dell’aumento dei, imposti già nel 2018 da Trump, sono state spiegate dalla consigliera economica di, Lael Brainard, nel corso di una conferenza stampa: “Il fine è quello di proteggere le imprese e i lavoratori americani dalla concorrenza sleale tramite una azione attentamente mirata a settori strategici”. I, infatti, mirano a proteggere le industrie statunitensi operative in una dozzina di settori economici ritenuti strategici e nei quali la concorrenza della manodopera cinese a basso costo si fa particolarmente sentire. Il segmento industriale più colpito è ...

