Biblofestival | il programma dell’edizione 2024

(Di martedì 14 maggio 2024) Sono numerosi gli eventi inper la nuova edizione di “”, la manifestazione di spettacoli, teatro di strada, narrazioni, giocoleria, incontri con autori e illustratori, dedicata ai più piccoli e alle famiglie. Dal 17 maggio al 15 giugnoin cartellone più di cinquanta appuntamenti, pomeridiani e serali, tutti gratuiti, che coloreranno e animeranno le strade, le piazze, i parchi e le biblioteche di ventiquattro Comuni della provincia bergamasca. Tutti gli appuntamenti si terranno anche in caso di pioggia. In caso di maltempo, infatti, gli eventi si terranno al coperto. Ecco i dettagli. VENERDÌ 17 MAGGIO CURNO Biblioteca Comunale “Rita Levi Montalcini”, via IV Novembre n. 31 (anche in caso di maltempo) ore 17.00 “Riccia e Purnio di nuovo insieme” Ti racconto una storia / Elena Bonetti e Alessia Colombo COMUN ...