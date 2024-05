Bettini - Rutelli & Co | così nasce il dopo Schlein con la matrioska Conte

(Di martedì 14 maggio 2024) Il salotto della sinistra romana si ritrova in casa di Goffredo, all'Auditorium: l'ultimo libro del kingmaker del Pd romano - «Attraversamenti», PaperFirst è stato presentato in una sala di quella fondazione Musica per Roma che è stata casa sua per anni. Ieri sera, il sapore del caminetto tra vecchi amici ha lasciato spazio a un primo impacciato incontro tra i riformisti di area Dem - incarnati, se vogliamo, da Roberto Gualtieri e Francesco- e Giuseppe. Il leader del M5S ha provato a muoversi nel campo minato della storia del PCI con la leggiadria di un pachiderma. «Una componente del Pd che viene dalla tradizione comunista deve ancora fare i conti con quella storia», ha detto l'ex presidente del Consiglio. Davanti a lui, in platea, un pezzo di prima Repubblica si mescola con i nuovi dirigenti della sinistra ...

