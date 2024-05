Bersani a La7 | Al posto di Toti mi dimetterei Gli intrecci tra politica e affari sono cose serissime - distruggono lo spirito pubblico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) “stato presidente della Regione Emilia Romagna quando c’era Tangentopoli. Ero arrivato al punto che, quando un imprenditore veniva nel mio ufficio e non si alzava, mi ero inventato la formula “Siam già acosì”. Non scherziamo su queste pratiche, non minimizziamo queste”. Lo rivela a Otto e mezzo (La7) Pier Luigicommentando le inchieste della procura di Genova in Liguria che hanno portato agli arresti domiciliari il presidente della Regione Giovanni, che è stato presidente della Regione Emilia Romagna tra il 1993 e il 1996, nonché tre volte ministro in dicasteri strettamente legati al mondo economico, premette che aldisi sarebbe dimesso, puntualizzando: “Intanto diciamo che per fortuna ci ...