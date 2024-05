(Di martedì 14 maggio 2024) Milano, 14 mag.(Adnkronos) - Un ragazzo di 28 anni, residente nel comune di Romano di Lombardia, in provincia di, è statoa piede libero perzione di reato e truffa. L'uomo, che da qualche anno vive e lavora come operaio in Svizzera, aveva stipulato una polizza assicurativa contro diversi tipi di evento, tra cui infortuni e reati e ha pensato di mettere in scena unaperdel denaro. La notte del 26 aprile scorso si è presentato dai carabinieri di Romano di Lombardia denunciando che la sera prima, di rientro dalla Svizzera alla guida della sua auto in compagnia della moglie e della figlia, percorrendo una strada di campagna priva di telecamere era stato fermato da un veicolo che gli aveva sbarrato la strada. Nel mentre due uomini a volto coperto, a suo dire ...

Casalbuttano (Cremona). I carabinieri della Stazione di Casalbuttano hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza e porto abusivo di oggetti atti ad offendere un uomo di 28 anni, residente in provincia di Bergamo e pregiudicato. Come riportato ...

Bergamo . Ha lasciato morire di fame un cane meticcio legato a un calorifero in un appartamento in pessime condizioni in via Codussi. Gli agenti della Polizia Locale cittadina hanno denunciato per maltrattamento di animali con l’aggravante della ...

Bergamo: simula rapina per ottenere risarcimento da assicurazione, denunciato - bergamo: simula rapina per ottenere risarcimento da assicurazione, denunciato - Milano, 14 mag.(Adnkronos) - Un ragazzo di 28 anni, residente nel comune di Romano di Lombardia, in provincia di bergamo, è stato denunciato a piede libero per simulazione di reato e truffa. L’uomo, ...

Simula una rapina, scoperto dai carabinieri a Romano - Simula una rapina, scoperto dai carabinieri a Romano - Si tratta di un operaio di 28 anni: denunciato. I Carabinieri di Romano di Lombardia hanno denunciato per simulazione di reato e truffa un 28enne italiano residente nel paese della Bassa. L’uomo, che ...

La lettera aperta di Vannacci a Egonu dopo la querela: «Italiana di cui essere fieri. Ma questo non cela visivamente la sua origine» - La lettera aperta di Vannacci a Egonu dopo la querela: «Italiana di cui essere fieri. Ma questo non cela visivamente la sua origine» - La campionessa di pallavolo lo ha denunciato dopo le affermazioni scritte nel libro Il mondo al contrario. A Lucca è in corso il processo e Vannacci ha voluto scriverle una lettera aperta:«La sua dive ...