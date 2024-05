Bergamo - inventa una rapina con pistole per truffare l’assicurazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 14 maggio 2024) Romano di Lombardia – Un ragazzo di 28 anni, residente nel comune di Romano di Lombardia, in provincia di, è stato denunciato a piede libero per simulazione di reato e truffa. L'uomo, che da qualche anno vive e lavora come operaio in Svizzera, aveva stipulato una polizza assicurativa contro diversi tipi di evento, tra cui infortuni e reati e ha pensato di mettere in scena unaper ottenere del denaro. La notte del 26 aprile scorso si è presentato dai carabinieri di Romano di Lombardia denunciando che la sera prima, di rientro dalla Svizzera alla guida della sua auto in compagnia della moglie e della figlia, percorrendo una strada di campagna priva di telecamere era stato fermato da un veicolo che gli aveva sbarrato la strada. Nel mentre due uomini a volto coperto, a suo dire dell'est Europa, giunti a bordo di un motoveicolo di grossa ...