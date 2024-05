Benessere in classe - la Commissione Europea pubblica nuove linee guida per una scuola più sana e inclusiva

Europa 2024 alla prova del voto: «L’Ue ha costruito pace e benessere; indolenza e ignavia la distruggono» - Europa 2024 alla prova del voto: «L’Ue ha costruito pace e benessere; indolenza e ignavia la distruggono» - L’8 e 9 giugno prossimi eleggeremo per la decima volta gli europarlamentari (76 italiani su 720 complessivi) dei 27 Paesi aderenti all’Unione ...

La Commissione pubblica nuovi orientamenti per il benessere e la salute mentale di giovani e insegnanti a scuola - La Commissione pubblica nuovi orientamenti per il benessere e la salute mentale di giovani e insegnanti a scuola - I documenti propongono che il benessere a scuola venga affrontato in modo globale e integrato, con particolare attenzione alla prevenzione.

Italia Fimba over 55, parte dal Palabarbuto l'avventura europea - Italia Fimba over 55, parte dal Palabarbuto l'avventura europea - Si è svolto presso la Fruit Village Arena Palabarbuto di Napoli il raduno della Nazionale Femminile Fimba Maxibasket per atlete over 55 in previsione degli Europei di Pesaro 21-29 ...