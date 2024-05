Beautiful Anticipazioni Americane | Sheila Carter è davvero cambiata? Il dubbio si insinua tra i fan della Soap

(Di martedì 14 maggio 2024)è sinceramente? Dopo le ultime puntate di, andate in onda negli Stati Uniti, i fan americanihanno dichiaro di non essere per nulla convintiredenzione. Ma cosa è successo? Scopriamolo insieme.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Finn ha confessato a Steffy che Sheila è viva. La reazione della Forrester non si farà attendere. La figlia di Ridge si macchierà di nuovo le mani di sangue? Scopriamo insieme cosa succederà ...

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful e cosa succederà nella Puntata della Soap in onda il 14 maggio 2024 . Nell’episodio Steffy impedirà a Taylor di costituirsi . La Forrester sarà più che convinta che il sacrificio di sua madre non ...

Nozze in arrivo a Beautiful , come annunciano le Anticipazioni Americane . Deacon Sharpe e Sheila Carter, infatti, decideranno di sposarsi. Ricordiamo che, di recente, Steffy è stata aggredita da una donna identica a Sheila e, nel disperato ...

