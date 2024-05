Bce - dai rischi geopolitici potenziale crisi sistemica

Roma, 19 apr.(Adnkronos) - Alla luce delle tensioni nella regione, S&P ha taglia to di un livello - da AA- ad A+ - il rating di Israele alla luce dell'innalzamento del confronto con l'Iran che "accresce rischi geopolitici già elevati". In una ...

Il mondo intero è in apprensione per le sorti del Medio Oriente. Qualsiasi mossa, ora, potrebbe ribaltare tutto. Da quando sabato scorso l'Iran ha attaccato direttamente Israele, infatti, non si fa che parlare della possibilità di un'escalation del ...