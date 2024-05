(Di martedì 14 maggio 2024) Nelle anticipazioni del Rapporto sulla stabilità finanziaria, la Banca centrale europea (Bce) ha messo in guardia dai possibili effetti che le tensioni geopolitiche possono avere sull’economia. Secondo Francoforte, le conseguenze dellein Medio Oriente e Ucraina possono sommarsi a fattori già in atto fino a creare una. Negli ultimi anni la situazione geopolitica si è aggravata, con l’emergere di tensioni latenti che hanno condizionato l’economia globale. La guerra in Ucraina ha avuto un impatto diretto sui mercati dell’energia e alimentare, mentre il conflitto tra Israele e Hamas ha cambiato le rotte del commercio globale. La Bce mette in guardiaLa Banca centrale europeo, l’organo di controllo della moneta unica, ha anticipato il suo Rapporto sulla stabilità ...

Bce, allerta sulle guerre: possibile crisi sistematica dai rischi geopolitici - Bce, allerta sulle guerre: possibile crisi sistematica dai rischi geopolitici - Secondo Francoforte, le conseguenze delle guerre in Medio Oriente e Ucraina possono sommarsi a fattori già in atto fino a creare una crisi sistematica. Negli ultimi anni la situazione geopolitica si è ...

Emmanuel Macron: il grande M&A bancario è necessario per trasformare l’Ue. Prede & predatori - Emmanuel Macron: il grande M&A bancario è necessario per trasformare l’Ue. Prede & predatori - Dopo aver annunciato 15 miliardi di finanziamenti da parte di colossi Usa quali Amazon, Microsoft e Morgan Stanley, il presidente francese ha parlato di necessità dì un’unione bancaria in Europa in un ...

"Forze nucleari strategiche sempre in allerta", il discorso di Putin per la parata della vittoria - "Forze nucleari strategiche sempre in allerta", il discorso di Putin per la parata della vittoria - "Non permetteremo a nessuno di minacciarci. Le nostre forze strategiche sono sempre in allerta", ha detto il presidente russo nel suo discorso ...