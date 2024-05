Bayern Monaco - i giocatori chiedono la conferma di Tuchel

Leggi tutta la notizia su sportface

Sono passati alcuni mesi dall'annuncio delsull'addio di Thomasal termine della stagione. Ma, quando siamo ormai agli sgoccioli di quest'annata calcistica, ancora non si è ben capito in quale direzione voglia andare la dirigenza del club bavarese. E nelle ultime settimane si sono susseguiti rumors su una possibile permanenza dell'attuale tecnico. Oggi a rincarare la dosa è "Sky Deutschland", secondo cui i calciatori avrebbero deciso di prendere posizione chiedendo espressamente alla società la ridi. In prima linea i capitani Manuel Neuer e Thomas Muller, ma anche altri big della squadra, come Harry Kane e Jamal Musiala si sarebbero schierati con.