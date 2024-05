Basket serie D Artusiana beffata | Raggisolaris ancora vivi per la salvezza

(Di martedì 14 maggio 2024) Sconfitta bruciante per l’Forlimpopoli, che cade negli ultimi possessi 78-76 (21-24; 38-49; 53-56) sul campo dellaAcademy Faenza, incappando nel terzo ko consecutivo. Eppure all’intervallo era +11 con le scorribande del duo Nucci-Colombo. Nella ripresa, però, la truppa manfreda rimonta. Il finale è emozionante: sorpasso con Garavini sul 65-64 a 3’ dal gong; Forlimpopoli va a -5 e poi a +4. Nel finale, però, la maggiore precisione ai liberi di Faenza fa la differenza: padroni di casa in corsa per la. In caso di ko proprio lo Scirea avrebbe festeggiato in anticipo la. Il tabellino: Gorini 15, Giannessi ne, Valgimigli 3, Nucci 18, Cristofani, Buda 3, Lanzoni 2, Colombo T. 15, Fustini ne, Vada 4, Betti ne, Agatensi 16. All. Colombo S.

