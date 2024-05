Basket | Segafredo non rinnova l’accordo di sponsorizzazione con la Virtus Bologna

(Di martedì 14 maggio 2024)Zanetti Spa ha annunciato la decisione di nonre il contratto diin scadenza a giugno 2024 della, di cui l’imprenditore Massimo Zanetti è proprietario e azionista di maggioranza. Laandava avanti dalla stagione 2016-2017. Questa la spiegazione data dall’azienda leader nel settore del caffè: “La decisione è stata presa in seguito alla recente revisione della strategia commerciale e di marketing avviata in seguito al cambio di compagine azionaria del Gruppo con l’obiettivo di accelerare la crescita del marchioin vari mercati internazionali.Zanetti Spa intende adottare nuove strategie per rafforzare il prestigio del marchio, mantenendo la sua reputazione di eccellenza ...

Segafredo Zanetti non rinnova il contratto: la Virtus Bologna rimane senza sponsorizzazione per il prossimo anno - Segafredo Zanetti non rinnova il contratto: la virtus Bologna rimane senza sponsorizzazione per il prossimo anno - BASKET - La virtus Bologna dovrà cercare un nuovo sponsor per la prossima stagione visto che Segafredo Zanetti ha annunciato che terminerà la sponsorizzazione c ...

Basket, Segafredo non sarà più lo sponsor della Virtus: accordo non rinnovato - Basket, Segafredo non sarà più lo sponsor della virtus: accordo non rinnovato - Segafredo Zanetti Spa, azienda leader nel settore del caffè, ha annunciato che non rinnoverà il contratto di sponsorizzazione con la virtus Bologna, che scade a giugno 2024.

UFFICIALE – Virtus Bologna, Segafredo Zanetti non sarà più main sponsor dalla prossima stagione - UFFICIALE – virtus Bologna, Segafredo Zanetti non sarà più main sponsor dalla prossima stagione - La società Segafredo Zanetti SpA, leader del settore del caffè, oggi annuncia la decisione di non rinnovare l'attuale contratto di sponsorizzazione in ...