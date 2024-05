Basket | Nutribullet Treviso | salvezza ok - ma annata da non ripetere

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 maggio 2024) Missione compiuta per lache battendo Derthona Tortona ha ufficializzato la suain LegaA condannando alla discesa in A2, contestualmente, Carpegna Prosciutto Pesaro che farà compagnia a Happy Casa Brindisi. Un lieto fine per la compagine trevigiana che non era partita, certamente, per soffrire così tanto all’inizio di questacestistica. Per il futuro, ovviamente, il principale obiettivo sarà quello di evitare di entrare così fortemente nella zona retrocessione. Un focus che sembra ampiamente alla porta dei veneti, a patto che si costruisca un roster in grado di poter lasciare tranquillo, velocemente, tutti l’ambiente diche è in questaha eguagliato il suo peggior piazzamento nella massima serie di palla a ...