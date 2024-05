(Di martedì 14 maggio 2024) Domani sera prenderà il via l’ennesimo capitolotra Umana Reyere Famila Wuber, che ha caratterizzato una larga fetta degli ultimi anni di Serie A1.tra due scuole tecniche, quelle di Andrea Mazzon e Giorgios Dikaioulakos, maanche tra la fondamentalmente invincibilee l’unica in grado di contrastarla. Questo il calendarioserie: gara-1 domani alle 21:00, ora alla quale si giocheranno anche le sfide numero 2 (17 maggio), 3 (21), 4 (24). L’eventuale gara-5 si svolgerà invece il 26 alle 19:00. Tutte le gare avranno la copertura tv di RaiSport., la Virtus Bologna si porta sul 2-0 contro Tortona nei playoff di Serie A. La Reyer ...

Tutti a caccia di Milano , campione in carica. E di Bologna, prima classificata in regular season. Le ultime tre finali scudetto hanno sancito il duopolio Olimpia-Virtus ridisegnando le gerarchie della Serie A di basket. Ma quest’anno, parola di ...

Tempo di lettura: 5 minutiNel quarto di finale dei Playoff scudetto , la Feldi Eboli e il Napoli Futsal impattano per 4-4 dopo i tempi supplementari in gara 1 giocata al PalaJacazzi di Aversa. In una partita ricca di rimonte e contro rimonte, i ...

Basket femminile: Venezia-Schio, sfida scudetto al via tra le dominatrici della stagione - Basket femminile: Venezia-Schio, sfida scudetto al via tra le dominatrici della stagione - Domani sera prenderà il via l'ennesimo capitolo della sfida scudetto tra Umana Reyer Venezia e Famila Wuber Schio, che ha caratterizzato una larga fetta ...

Atalanta-Juventus, il doppio ex Tacchinardi: “Dea in questo momento favorita, ma…” - Atalanta-Juventus, il doppio ex Tacchinardi: “Dea in questo momento favorita, ma…” - Domani sera, mercoledì 15 maggio, all’Olimpico di Roma scenderanno in campo Atalanta-Juventus per una sfida che mette in palio il terzo trofeo stagionale (Supercoppa e scudetto già assegnati ndr). Una ...

Lippi ci crede: «La Juve può farcela, è capace di tutto, ma…» - Lippi ci crede: «La Juve può farcela, è capace di tutto, ma…» - Marcello Lippi ha parlato a margine di un evento che si è tenuto a Portofino e si è soffermato sulla sfida Atalanta-Juve Marcello Lippi ha parlato a margine di un evento che si è tenuto a Portofino e ...