Basket femminile La Feba resta a mani vuote a Cagliari

(Di martedì 14 maggio 2024) Laè stata sconfitta in Sardegna dove in gara 1 ha prevalsonello spareggio per le fasi nazionali difemminili. La squadra di casa ha vinto 74-55 e tra una settimana ci sarà gara 2 dove sarà indispensabile una prova di valore per rimontare lo svantaggio. "Abbiamo tenuto un tempo – è l’analisi di coach Melappioni – poiha aumentato l’intensità difensiva e non siamo riuscite a metterle in difficoltà. A dimostrazione di ciò nel secondo quarto abbiamo segnato poco e siamo andate sotto di 10 punti, nel terzo quarto abbiamo fatto solo 4 punti. Abbiamo provato a bloccarle con la zona, a farle segnare meno ma è stato inutile, considerando anche le loro percentuali da tre altissime. Alla fine nell’ultimo quarto abbiamo cercato di recuperare vincendo la frazione avendo pressato di più, recuperato ...

Grande soddisfazione in casa Feba Civitanova per la stagione dell’ under 13 allenata da coach Iris Ferazzoli. Dopo la bella cavalcata nel campionato, con l’approdo per la finale al titolo regionale sfumata contro Fossombrone, le biancoblù hanno ...

Terminate le final four di Basket femminile, la Feba torna a lavorare in vista della doppia sfida (12 e 19 maggio) contro la Virtus Cagliari per cercare di strappare il pass per le finali nazionali. A Ladispoli le biancoblù hanno giocato alla ...

