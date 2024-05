Basket femminile A2 Gatti | Matelica - anno soddisfacente

(Di martedì 14 maggio 2024) Con una cena al ristorante "Secondo tempo" di, cui ha fatto seguito la foto di rito in Piazza Enrico Mattei, si è conclusa la stagione sportiva della Halley Thunder, la terza consecutiva in serie A2. Una stagione in cui la squadra di coach Domenico Sorgentone ha ottenuto il quarto posto in regular season con 34 punti (17 vittorie, 9 sconfitte), la semifinale in Coppa Italia e i quarti di finale ai playoff del campionato. "Abbiamo proseguito il nostro percorso di crescita – ha sottolineato il presidente Euro– e non possiamo che essere soddisfatti. C’è mancato un pizzico per raggiunge la semifinale playoff, ma vorrà dire che sarà l’obiettivo del prossimo. Grazie a giocatrici, staff tecnico, collaboratori, sponsor, tifosi e tutti coloro che ci sono stati al fianco". Ora si comincia a programmare il campionato ...

