Baseball serie C Riscatto Redskins - blitz in terra ravennate

(Di martedì 14 maggio 2024) La retta via. I, allenati dal manager cubano Marino Salas, dopo avere subito due sconfitte nelle prime partite del campionato diC del campionato dicontro Pesaro e San Lazzaro, si sono messi a percorrere la buona strada. Infatti, nell’ultimo turno i "pellerossa" hanno battuto in trasferta i ravennati del Cral Enrico Mattei con il punteggio di 9-5. Questo successo bissa quello tra le mura amiche contri Minerbio (15-16). A questo punto il bilancio è in parità in vista del prossimo duro appuntamento in casa contro l’Ozzano Virtus, in programma domenica alle ore 15. Le altre gare: Ozzano Virtus – Rimini 86 13-5, Minerbio – San Lazzaro 0-3, Riccione – Pesaro 2-7. m. m.

