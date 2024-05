Baseball Delusione Comcor - crolla a Milano

(Di martedì 14 maggio 2024) Troppo brutta per essere vera,ai minimi termini esce battuta per due volte, dal modesto1946 neo promosso in A. Cinque stop, una sola vittoria, con tanti punti subiti nei primi inning da incubo, un inizio di stagione negativo, ma sarebbe troppo facile scaricare il peso sui tanti giovani. Spetta a manager Pisano (foto) riportare Modena sulla giusta via in tempo utile.9 modena 8 Punti MI 320 100 021 p.9, bv.12. MO 001 040 030 p.8, bv.14.. Lanc: Pizzi, Dall’ Agnese, Persico (Vincente). MODENA. Lanc: Campanella (50 lanci), Infante J (104 lanci), Dall’ Oglio (16 lanci) Perdente. GARA UNO Partenza a razzo dei lombardi, sul 5 a 1 a fine terzo inning Campanella sul monte scende dopo 50 lanci per Infante che si difende con 104 lanci per Modena sul 5 a 6 locali fine 6°, ripresa gara ...

