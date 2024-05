Bari - traffico di baby-squillo | 10 arresti Guadagnavo 300€ al giorno

(Di martedì 14 maggio 2024) Aè stata sgominata una banda che faceva prostituire delle ragazzine. La maxi-retata ha portato all'arresto di dieci persone. A smascherare la "Squadra" come si faceva chiamare il gruppo criminale composto da sole donne sono state due mamme. Insospettite dal comportamento delle figlie si sono improvvisate detective. I sospetti - riporta Il Messaggero - sono nati quando hanno notato nelle sedicenni un cambiamento dell’umore e delle abitudini: oltre a rincasare tardi, avevano "iniziato a comportarsi in modo decisamente eccentrico. Tornavano tardi e avevano brutti amici". Preoccupate, le mamme hanno quindi iniziato a frugare nelle borse e nei cellulari delle figlie. Dalle foto allegate alle chat hanno scoperto che presumibilmente avevano degli incontri sessuali a pagamento con degli adulti. Ora una delle ragazze ha deciso di raccontare ogni dettaglio. Segui su ...

Avrebbero fatto prostituire in strutture di lusso delle province di Bari e Bat alcune ragazze minorenni con la promessa di facili guadagni. E’ stata la denuncia di una mamma a far scattare l’indagine degli agenti della Squadra Mobile di Bari ...

Dieci misure cautelari per soggetti sospettati di aver fatto prostituire in strutture di lusso delle province di Bari e Bat alcune ragazze minorenni con la promessa di facili guadagni. È...

Comportamenti anomali della figlia, la frequentazione con una maggiorenne che in paese era nota per essere una escort. E poi gli screenshot di alcune stories su Instagram nelle quali cinque ragazze mangiavano una pizza su un lettone con la scritta ...

"Mi pagavano e mi chiesero di chiamare un'amica". Il racconto choc dell'escort 16enne di Bari - "Mi pagavano e mi chiesero di chiamare un'amica". Il racconto choc dell'escort 16enne di bari - La testimonianza di una delle tre ragazze coinvolte nel giro è servita agli inquirenti a raccogliere le prove necessarie a inchiodare i presunti responsabili del giro di prostituzione ...

Corato nella bufera per la sagra della carne di cavallo: e se fosse stata di mucca - Corato nella bufera per la sagra della carne di cavallo: e se fosse stata di mucca - La prima sagra della carne di cavallo di Corato, cittadina in provincia di bari, ha fatto molto discutere. Sarebbe stato lo stesso se, al posto dei cavalli, ci fossero state le mucche

Ingrosso a TuttoBari: “Ternana Il Bari non avrà problemi. DeLa Cose inspiegabili” - Ingrosso a Tuttobari: “Ternana Il bari non avrà problemi. DeLa Cose inspiegabili” - Mancano solo due giorni alla partita di andata con la Ternana. Tra poco meno di 48 ore il bari vivrà la prima delle due gare più importanti della sua stagione. I biancorossi ...