Bari - mostra di rinascita | in aeroporto le storie di diciassette donne vittime di tratta e di violenza Esposizione per un mese

(Di martedì 14 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Giraffa onlus:, italiane e straniere,didomestica, per unache nasce dall’idea di rendere concreto il concetto di guarigione edalla condizione di vittima. L’idea è dell’artista argentina Belén Basombrìo ed è stata sostenuta dalla Fondazione Antimafia Sociale “Stefano Fumarulo” (intitolata al dirigente della Regione Puglia impegnato nella lotta alle mafie scomparso prematuramente nel 2017) che l’ha realizzata in collaborazione con l’APS G.I.R.A.F.F.A. (associazione fondata daper le, che gestisce il centro antiintitolato alla psichiatra “Paola Labriola”, 4 sportelli di cui uno on line sul sito ...

